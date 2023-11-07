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В Севастополе обломки БПЛА упали на частный дом, пострадал мужчина

07 ноября 2023 07:40
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В Севастополе в результате падения обломков беспилотника получил травму один человек, но серьезного ущерба зданиям и коммуникациям не обнаружено. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, передает РИА Новости.

Ранее Министерство обороны РФ заявило о том, что над Черным морем и Крымом было перехвачено и уничтожено 8 беспилотных летательных аппаратов Украины. В результате падения обломков одного из них на частный дом в Севастополе мужчина получил перелом руки. Также сообщается, что осколки упали в окрестностях Качи.

# Международная политика # Михаил Развожаев

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