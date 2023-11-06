Польские перевозчики начали блокировку КПП на границе с Украиной

На польско-украинской границе до стрельбы пока не дошло, но затяжной транспортный коллапс на контрольно-пропускных пунктах наверняка обеспечен. Польские перевозчики все-таки начали блокировку трех погранпереходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько десятков водителей фур перегородили дороги автомобилями.

Они пропускают легковушки, автобусы, а также те транспортные средства, которые перевозят животных и гуманитарную помощь. Перевозчики требуют вернуть систему выдачи разрешений для украинских автомобилей и специальные очереди для машин с еврономерами, а также запретить регистрацию в Польше компаний, финансируемых вне территории ЕС. Акция протеста может продлиться до конца года. К слову, это не первый подобный случай. Перевозчики блокировали КПП в мае и сентябре 2022-го.