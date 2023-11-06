Около 7 тысяч мигрантов караваном идут по Мексике в сторону американской границы

Если раньше было чуть более 3,5 тысячи человек, то теперь их количество выросло вдвое и достигло семи тысяч. И это не предел. По данным мексиканского МВД, к моменту прихода каравана в приграничные с США районы эта цифра может вырасти еще больше. Власти Мексики уже сталкивались с острым гуманитарным и социальным кризисом, вызванным невероятным наплывом нелегалов. Тогда резко возрастал уровень преступности и риск инфекционных заболеваний. Теперь опасаются повторения этого сценария. Так, ни у кого из идущих в колонне мигрантов нет виз в США и они, скорее всего, вновь застрянут в приграничных городах. И это большая проблема для Мексики. А помочь решить ее может только Вашингтон, который, в свою очередь, решил этого не делать.