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Трамп отказался от предложения Зеленского посетить Украину

08 ноября 2023 07:13
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Экс-президент США отказался от визита в Украину. Несмотря на приглашение Зеленского, Трамп не поедет в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп отказался от предложения Зеленского посетить Украину-1

Ранее украинский лидер настаивал на встрече с американским политиком. Ее целью было заявлено объяснить бывшему главе Белого дома, что невозможно завершить конфликт в Украине за 24 часа, как это обещал сделать Трамп. Но тот слушать доводы Зеленского не намерен. Свой отказ политик объяснил тем, что сейчас украинской тематикой в США занимается Байден.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Дональд Трамп # Фотофакт

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