Трамп отказался от предложения Зеленского посетить Украину

Экс-президент США отказался от визита в Украину. Несмотря на приглашение Зеленского, Трамп не поедет в Киев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее украинский лидер настаивал на встрече с американским политиком. Ее целью было заявлено объяснить бывшему главе Белого дома, что невозможно завершить конфликт в Украине за 24 часа, как это обещал сделать Трамп. Но тот слушать доводы Зеленского не намерен. Свой отказ политик объяснил тем, что сейчас украинской тематикой в США занимается Байден.