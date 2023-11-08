Конгресс США одобрил законопроект передачи Украине активов Российской Федерации

В Конгрессе США одобрен законопроект о передаче Украине замороженных активов Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки дал добро на передачу Киеву российских активов. 40 из 42 конгрессменов проголосовали «за».

Госсекретарь теперь наделен полномочиями предоставлять дополнительную помощь в целях «компенсации Украине понесенного урона», используя активы, которые были конфискованы из Банка РФ или иных иностранных российских активов.

Суверенные российские активы, которые находятся под юрисдикцией Штатов, могут быть переведены на специальный «фонд поддержки Украины» после принятия решения об их конфискации президентом США.

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины», – сказано в документе.