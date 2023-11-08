СБ ООН 8 ноября проведёт заседание по факту подрыва «Северных потоков»

Совет Безопасности ООН 8 ноября 2023 года проведет заседание по теме подрыва «Северных потоков», пишет ТАСС со ссылкой на постоянное представительство Бразилии при ООН.

Заседание будет носить закрытый характер, а состоится после открытой встречи СБ ООН по Украине, инициированной Россией в связи с фактами ударов властей Киева по Донецку. Заседание по «Северным потокам» также пройдет по запросу РФ.

27 сентября 2022 года швейцарская компания Nord Stream AG информировала о «беспрецедентных разрушениях», которые произошли на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». 26 сентября 2022 года сейсмологами Швеции были зарегистрированы два взрыва на морских маршрутах трубопроводов.

Генеральной прокуратурой РФ было инициировано возбуждение дела об акте международного терроризма. Германия, Швеция и Дания также сообщили о намерении провести национальные расследования, но согласия подключиться к ним Российской Федерации не дали.