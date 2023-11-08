Новый законопроект о миграции вызвал протесты во Франции

Новости Франции. Протестующие во Франции недовольны новым законопроектом о миграции. Он находится на рассмотрении в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одобрение документа ужесточит требования к приезжающим в страну. Затронут нововведения даже тех, кто живет во Франции легально. В числе предложенных изменений – квота на мигрантов и сокращение перечня тех, кому положена бесплатная медицинская помощь. А наиболее спорный пункт – об ответственности. Высылать правонарушителей за пределы Франции станет проще.