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Новый законопроект о миграции вызвал протесты во Франции

08 ноября 2023 06:57
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Новости Франции. Протестующие во Франции недовольны новым законопроектом о миграции. Он находится на рассмотрении в парламенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый законопроект о миграции вызвал протесты во Франции-1

Одобрение документа ужесточит требования к приезжающим в страну. Затронут нововведения даже тех, кто живет во Франции легально. В числе предложенных изменений – квота на мигрантов и сокращение перечня тех, кому положена бесплатная медицинская помощь. А наиболее спорный пункт – об ответственности. Высылать правонарушителей за пределы Франции станет проще.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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