Милитари-настрой на неделе показали и в США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Вашингтоне впервые за 30 лет прошел военный парад, о котором долгое время мечтал Трамп и даже несколько раз пытался организовать, но натыкался на стену непонимания: мол, для демократии это не комильфо. В этот раз все получилось. Особенно украсила парад дата его проведения: 14 июня – это 250-летие Армии США и День рождения нынешнего американского президента. Парад уже окрестили «шоу Дональда Трампа», и прошел он в лучших традициях жанра.

В центре Вашингтона маршировали солдаты и проехались танки, а в небе кружили военные самолеты и вертолеты. Девять оркестров задавали ритм, а в конце – фейерверк и живая музыка. Цена вопроса: от 25 до 45 миллионов долларов. Пока в Вашингтоне наслаждались парадом, срежиссированным Трампом, в Лос-Анджелесе продолжались действия сродни боевым. Несколько дней второй по величине город США сотрясал бунт. В ночь с 10 на 11 июня в городе ввели комендантский час, а в столицу Калифорнии ввели войска.

Топливом для революции стали мексиканские бунты. Всего в Штатах проживает более 40 миллионов мексиканцев, из них около 10 миллионов – нелегально. Почему в Штатах не могут разобраться с мигрантами? Причина в политике. Латиноамериканцы – это электорат Демпартии. Соответственно, республиканцы и лично Трамп хотят этот пласт населения депортировать, и вокруг этого тлеет постоянный конфликт. Президент США уже публично заявил, что протесты кем-то организованы, и Минюст будет выяснять кем.

Дональд Трамп, президент США:

Это полномасштабное нападение на мир, общественный порядок и суверенитет Соединенных Штатов, совершаемое бунтовщиками с иностранными флагами с целью продолжения иностранного вторжения в нашу страну. Мы этого не допустим. Президент подчеркнул, что нельзя позволить этому случиться. По его мнению, протесты организовали профессионалы, их кто-то финансирует.

Но, как известно, во время следствия главное – не выйти на самих себе. США более трех десятилетий занимались организацией цветных революций по всему миру, и теперь, наконец, цветная революция вернулась к себе домой, в Штаты.