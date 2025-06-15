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На Солнце произошла мощная вспышка продолжительностью 18 минут

15 июня 2025 16:49
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На Солнце произошла мощная вспышка продолжительностью 18 минут-0

В ночь на 15 июня на Солнце была зафиксирована вспышка класса M6.8 – одна из наиболее мощных в июне, она длилась 18 минут. Вспышка произошла в группе солнечных пятен 4105, но угрозы для Земли не представляет. Об этом пишет ТАСС.

Эксперты отмечают рост солнечной активности: в течение ближайших двух дней ожидаются новые вспышки класса М, а возможность самой мощной – класса Х – оценивается в 20% и может увеличиться.

Вспышки на Солнце подразделяются на классы от A до X, где каждая последующая в 10 раз мощнее предыдущей. Такие явления могут вызывать магнитные бури на Земле.

Фото: pixabay

# Наука # Природные явления

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