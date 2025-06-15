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Путин рассказал, что он избежал ношения очков

15 июня 2025 17:02
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Путин рассказал, что он избежал ношения очков-0

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще несколько лет назад ему рекомендовали очки из-за ухудшения остроты зрения, но он отказался их носить. Об этом пишет ТАСС. 

По словам президента, уже после первой примерки у него началось головокружение, и он принял решение не привыкать к ним, чтобы сберечь свою способность видеть без помощи оптики.

На неформальной встрече с Героями Труда врач-офтальмолог Георгий Столяренко с улыбкой заметил, что отказ от очков не всегда бывает эффективным решением, на что Путин пошутил, что он и сейчас читает без проблем. 

Эта встреча состоялась 12 июня, а ее запись позже была опубликована в Telegram.

Фото: kremlin.ru

# Владимир Путин

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