Путин рассказал, что он избежал ношения очков

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что еще несколько лет назад ему рекомендовали очки из-за ухудшения остроты зрения, но он отказался их носить. Об этом пишет ТАСС.

По словам президента, уже после первой примерки у него началось головокружение, и он принял решение не привыкать к ним, чтобы сберечь свою способность видеть без помощи оптики.

На неформальной встрече с Героями Труда врач-офтальмолог Георгий Столяренко с улыбкой заметил, что отказ от очков не всегда бывает эффективным решением, на что Путин пошутил, что он и сейчас читает без проблем.

Эта встреча состоялась 12 июня, а ее запись позже была опубликована в Telegram.