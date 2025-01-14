Трамп обвинил администрацию Байдена в пожарах в Калифорнии
Раскаленная во всех смыслах обстановка сохраняется в Калифорнии. Штат продолжает полыхать в огне беспрецедентных пожаров. Стихия оставляет за собой безжизненную пустыню, площадь которой на 14 января превышает уже 15 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По самым приблизительным оценкам властей, ущерб уже составил более 250 миллиардов долларов. И это, судя по всему, далеко не окончательная цифра, так как пламя продолжает наступление.
Голливудский «город ангелов» превратился в пепелище. Жертвами стихии стали более 20 человек, 10 пропали без вести, почти полмиллиона местных жителей были вынуждены спасаться бегством. Полностью уничтожено более 15 тысяч домов.
Решать проблемы пострадавших американцев и возрождать сгоревший мегаполис придется новоизбранному президенту Дональду Трампу. Он заявил, что масштаб разрушений из-за бушующих в округе лесных пожаров превышает урон от ядерного удара и обвинил уходящую администрацию Байдена в произошедшем. По мнению нового главы Белого дома, трагедию спровоцировали «вопиющая некомпетентность и неэффективность управления Байдена и губернатора Калифорнии».
Из-за их бездействия в гидрантах почему-то не оказалось воды, а спасателям не хватает техники. Но пока разного рода чиновники оказываются под огнем критики Трампа, пожары продолжают уничтожать Калифорнию. По штату расползаются 4 крупных очага возгорания, которые до сих пор никто не может остановить.