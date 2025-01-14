Трамп обвинил администрацию Байдена в пожарах в Калифорнии

Раскаленная во всех смыслах обстановка сохраняется в Калифорнии. Штат продолжает полыхать в огне беспрецедентных пожаров. Стихия оставляет за собой безжизненную пустыню, площадь которой на 14 января превышает уже 15 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По самым приблизительным оценкам властей, ущерб уже составил более 250 миллиардов долларов. И это, судя по всему, далеко не окончательная цифра, так как пламя продолжает наступление.