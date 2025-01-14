В Польше прокурор запросил для обвиняемого в убийстве белоруски пожизненное заключение

Белорусы все чаще сталкиваются за рубежом с нападками и беззаконием, лишь единицы прецедентов подвергаются огласке, разбираются правоохранителями и тем более доходят до суда.

Редкий, но показательный пример. Прокурор запросил пожизненный срок поляку, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 25-летней белоруски. Окружной суд Варшавы, где проходит этот громкий процесс, вынесет окончательный вердикт уже 17 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая характер этого дела, заседания проходят в закрытом режиме, но некоторые подробности известны.