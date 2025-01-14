В Польше прокурор запросил для обвиняемого в убийстве белоруски пожизненное заключение
Белорусы все чаще сталкиваются за рубежом с нападками и беззаконием, лишь единицы прецедентов подвергаются огласке, разбираются правоохранителями и тем более доходят до суда.
Редкий, но показательный пример. Прокурор запросил пожизненный срок поляку, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 25-летней белоруски. Окружной суд Варшавы, где проходит этот громкий процесс, вынесет окончательный вердикт уже 17 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Учитывая характер этого дела, заседания проходят в закрытом режиме, но некоторые подробности известны.
По мнению прокуратуры, суровое наказание – это единственный вариант защитить общество от таких преступников. Адвокаты, добиваясь смягчения приговора, настаивали на невменяемости своего подзащитного. Однако эксперты полностью отмели эту версию, доказав, что проблем с психикой у подсудимого нет. В ходе заседания вину в совершении преступления поляк признал, но отрицал, что хотел убить девушку.
Напомним суть этого громкого дела. Нападение на Елизавету Герцен произошло 25 февраля 2024 года в центре Варшавы, когда она возвращалась домой. Мужчина в маске приставил нож к ее шее и потащил в ближайший двор, где жестоко избил и изнасиловал. Спустя несколько дней девушка скончалась. И это далеко не первая подобная трагедия в Польше, где жертвами или пострадавшими становятся наши соотечественники.
Травле со стороны местного населения подвергаются белорусы всех возрастов. Зачастую за выбор родителей, которые решили переехать в Польшу, расплачиваются дети. Истории об избиениях, унижениях и буллинге белорусских детей в школах – суровая реальность. При этом привлечь виновных к ответственности почти невозможно. Польские службы просто закрывают глаза на происходящее.