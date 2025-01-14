Трамп намерен «очень оперативно» организовать встречу с Путиным

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

При этом он отметил, что сначала ему нужно вступить в должность. Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что переговоры по телефону могут состояться между лидерами в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече, но конкретики пока нет.