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Трамп намерен «очень оперативно» организовать встречу с Путиным

14 января 2025 13:23
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп сообщил, что хочет как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Трамп намерен «очень оперативно» организовать встречу с Путиным-1

Фото: pixabay

При этом он отметил, что сначала ему нужно вступить в должность. Помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что переговоры по телефону могут состояться между лидерами в ближайшее время. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил готовность Путина к встрече, но конкретики пока нет.

# Международная политика # Дмитрий Песков # Дональд Трамп

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