Лавров заявил, что Трамп первым признал ложь НАТО о нерасширении

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп первым признал, что НАТО лгала российской стороне о том, что не будет расширять альянс на восток, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
Новоизбранный американский президент Дональд Трамп первым признал, что НАТО лгала российской стороне о том, что не будет расширять альянс на восток, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.
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Среди первопричин кризиса Трамп назвал втягивание Киева в НАТО в нарушение договоренностей. В свою очередь Лавров отметил, что НАТО делаетто, что обещала не делать. И избранный лидер Штатов первым из западных лидеров признал это, подытожил глава МИД РФ.