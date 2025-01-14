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Лавров заявил, что Трамп первым признал ложь НАТО о нерасширении

14 января 2025 14:24
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Новоизбранный американский президент Дональд Трамп первым признал, что НАТО лгала российской стороне о том, что не будет расширять альянс на восток, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров заявил, что Трамп первым признал ложь НАТО о нерасширении-1

Фото: pinterest

Среди первопричин кризиса Трамп назвал втягивание Киева в НАТО в нарушение договоренностей. В свою очередь Лавров отметил, что НАТО делаетто, что обещала не делать. И избранный лидер Штатов первым из западных лидеров признал это, подытожил глава МИД РФ.

# Международная политика

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