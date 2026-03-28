Трамп: ненависть между Путиным и Зеленским – на пике

По словам главы Белого дома Дональда Трампа, ненависть между президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – на пике, пишет РИА Новости со ссылкой на на YouTube-канал официальной резиденции президента США.

Американский лидер отметил, что в череде войн, урегулированием которых он занимался, решение украинского конфликта должно было стать одним из самых легких. Однако, как отметил Трамп, «ненависть между президентом Путиным и президентом Зеленским достигла пика».

Президент США уверен, что ничего хорошего от этого не стоит ожидать.

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