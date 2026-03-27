6 миллиардов евро. Именно столько Европа переплатила за импорт энергоносителей в обход Ормузского пролива за четыре недели ближневосточного конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это цена обещаний политиков об энергетической независимости, которую они пытались построить на антироссийских санкциях. Сегодня в Брюсселе министры финансов ЕС срочно собрались, чтобы остановить топливный коллапс. Но какой бы вердикт они ни вынесли, грош ему цена. Чего не скажешь о дизеле на европейских заправках. Польша резко снижает налоги на топливо и готовит ценовые ограничения

Польша побила исторический рекорд. Топливо здесь стоит 2,35 доллара за литр – выше, чем в пик кризиса трехлетней давности. В Чехии ситуация еще тревожнее. Дизель тут дорожает быстрее всех в Евросоюзе, достигнув 2,25 евро за литр. Более 70 % местных автомобилей здесь потребляют солярку, а собственные нефтеперерабатывающие мощности не справляются. Европейские правительства пытаются сбить волну удорожания, но их меры напоминают латание дыр. Так, Италия снизила налоги на четверть евро за литр. Германия запретила повышать цены чаще раза в сутки, но немецкие водители уже платят больше 2 евро за литр, и суточное ограничение вряд ли вернет деньги в кошельки.

Они просто выставят заоблачную цену ровно к 12, и этого им хватит до самого вечера. Всю прибыль они уже забрали, а о нас никто не думает.

Получается, государство узаконило монопольную цену на сутки. Раньше, если на одной заправке дорого, можно было проехать к другой. А теперь выбора нет.