Вопреки поговорке «обещанного три года ждут», немецкие избиратели вынесли вердикт канцлеру Германии Фридриху Мерцу уже к годовщине его правления. Уровень одобрения политики главы кабмина достиг исторического минимума – лишь 13 % граждан поддерживают его курс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого колоссального недоверия к главе правительства Германия еще не знала. Теперь однопартийцы Мерца всерьез обсуждают, не пора ли освободить кресло в Берлине для кого-то более эффективного. Центральная фигура заговора – глава крупнейшей земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Разговоры о «канцлерообмене» ведутся в закрытых чатах уже несколько недель, но сам Вюст публично открещивается от этих планов. А Мерц публично заявил, что не намерен покидать пост. В ответ на это немцы кличут главу правительства «лживым Фрицем» и «канцлером Пиноккио».

Экономика в рецессии, автогиганты закрывают заводы, а безработица впервые за 15 лет превысила 3 миллиона человек. Плюс ко всему Берлин получил унизительную пощечину от ООН, впервые в истории пролетев мимо места в Совете Безопасности. Этот провал окончательно добил и без того шаткую репутацию канцлера в мире.