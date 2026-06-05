Прямой эфир

Только 13% граждан ФРГ поддерживают курс Мерца

05 июня 2026 17:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вопреки поговорке «обещанного три года ждут», немецкие избиратели вынесли вердикт канцлеру Германии Фридриху Мерцу уже к годовщине его правления. Уровень одобрения политики главы кабмина достиг исторического минимума – лишь 13 % граждан поддерживают его курс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только 13% граждан ФРГ поддерживают курс Мерца-2

Такого колоссального недоверия к главе правительства Германия еще не знала. Теперь однопартийцы Мерца всерьез обсуждают, не пора ли освободить кресло в Берлине для кого-то более эффективного. Центральная фигура заговора – глава крупнейшей земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст. 

Разговоры о «канцлерообмене» ведутся в закрытых чатах уже несколько недель, но сам Вюст публично открещивается от этих планов. А Мерц публично заявил, что не намерен покидать пост. В ответ на это немцы кличут главу правительства «лживым Фрицем» и «канцлером Пиноккио». 

Экономика в рецессии, автогиганты закрывают заводы, а безработица впервые за 15 лет превысила 3 миллиона человек. Плюс ко всему Берлин получил унизительную пощечину от ООН, впервые в истории пролетев мимо места в Совете Безопасности. Этот провал окончательно добил и без того шаткую репутацию канцлера в мире.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц может лишиться своего поста уже в ближайшее время.

# Международная политика # Фридрих Мерц

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты назвали открытое письмо Зеленского Путину «картой агонии»
05 июня 2026 16:58

Эксперты назвали открытое письмо Зеленского Путину «картой агонии»

В ФРГ заявили об угрозе обороноспособности страны из-за дефицита запчастей для военной техники
05 июня 2026 07:56

В ФРГ заявили об угрозе обороноспособности страны из-за дефицита запчастей для военной техники

Латвия проводит крупнейшие контртеррористические учения
05 июня 2026 07:55

Латвия проводит крупнейшие контртеррористические учения