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В Польше сильно подорожает отопление – власти посоветовали людям теплее одеваться

30 сентября 2025 17:03
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Власти Польши предупредили жителей страны: если те хотят, чтобы в их домах было тепло, надо приготовиться к значительным тратам. Цены на отопление могут взлететь сразу на 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом, чтобы остудить пыл возмущения поляков от такой новости, им посоветовали как можно больше экономить. Правда, рекомендации больше похожи на издевку.

В Польше сильно подорожает отопление – власти посоветовали людям теплее одеваться-2

Пункт первый – снизить температуру в домах. Второй – одеться потеплее. И третий – надеяться на теплую зиму. А вот причину повышения стоимости отопления власти не объясняют. Просто поставили перед фактом. Добавим, по данным Евростата, Польша заняла пятое место в Европе по росту цен на отопление в 2025 году.

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# Кризис в ЕС

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