В Польше сильно подорожает отопление – власти посоветовали людям теплее одеваться

Власти Польши предупредили жителей страны: если те хотят, чтобы в их домах было тепло, надо приготовиться к значительным тратам. Цены на отопление могут взлететь сразу на 85 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом, чтобы остудить пыл возмущения поляков от такой новости, им посоветовали как можно больше экономить. Правда, рекомендации больше похожи на издевку.