Правительство США может приостановить работу в ближайшие дни – там готовятся к вероятному шатдауну

С очередной проблемой столкнулись и США. Там готовятся к вероятному шатдауну – приостановке работы госструктур и сотен тысяч государственных служащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В случае, если Конгресс до полуночи вторника не сможет принять закон о временном финансировании, правительство и его структуры будут вынуждены прекратить исполнение всех «необязательных» функций.
Для Соединенных Штатов шатдауны не редкость. Только за последние 50 лет их было более 20. Однако эту приостановку финансирования правительства СМИ называют более значимой, чем раньше. Поскольку она стала результатом войны между главными политическими силами.
Президент Дональд Трамп и Республиканская партия не готовы идти на уступки демократам и не согласны включать в новый проект бюджета дополнительные траты на здравоохранение. Если шатдаун наступит, Трамп пригрозил демократам провести массовые увольнения госслужащих. По оценкам экономистов, длительный месяц простоя госструктур сократит ВВП на 1,5 %.