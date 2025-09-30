Правительство США может приостановить работу в ближайшие дни – там готовятся к вероятному шатдауну

С очередной проблемой столкнулись и США. Там готовятся к вероятному шатдауну – приостановке работы госструктур и сотен тысяч государственных служащих, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В случае, если Конгресс до полуночи вторника не сможет принять закон о временном финансировании, правительство и его структуры будут вынуждены прекратить исполнение всех «необязательных» функций.