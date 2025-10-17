Инициатива о встрече Путина и Трампа в Будапеште исходила от США – Кремль

Сегодня мир пристально следит за подготовкой к встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, которая, как ожидается, состоится в Будапеште в течение следующих двух недель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, необходимый для этого оргкомитет уже создан. Однако пройдет саммит Россия – США только после предварительных консультаций главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Переговоры дипломатов, точную дату и место которых еще предстоит определить, состоятся на следующей неделе. Согласно сообщениям Кремля, делегации должны обсудить маршруты полета президентов в Венгрию, а также определить состав сопровождающих команд.

Будущий саммит Путина и Трампа в Будапеште стал обретать конкретные очертания после телефонного разговора лидеров. Он состоялся накануне вечером. Беседа продлилась около 2,5 часа. Уже сейчас итоги общения интерпретируются экспертами как попытка пересмотреть стратегическую повестку отношений, сместив акцент с конфронтации на поиск новых точек соприкосновения. Центральной темой телефонных переговоров стали возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин дал понять: передача «Томагавков» не повлияет на военный баланс, но может привести к долгосрочному ухудшению отношений между Россией и США. И самое главное, окончательно закроет окно для политического урегулирования украинского конфликта. Интересно, что ранее Трамп публично допускал передачу ракет Киеву и подчеркивал желание Украины пойти в наступление. Однако уже после разговора с Путиным акценты сместились, теперь он говорит о приоритетах для американской обороны. Его слова о том, что «США самим нужны «Томагавки», многие эксперты расценили как дипломатический сигнал.

Как отмечает бывший посол США в России Майкл Макфол, это может быть попыткой Трампа тестировать границы допустимого. Эксперты видят в этом попытку США обозначить паузу. По сути, Трамп показывает, что услышал озабоченность Москвы, но не спешит с окончательным решением. Для Украины это означает неопределенность. К слову, сегодня Зеленский находится в Вашингтоне. С минуты на минуту его примет Дональд Трамп в Овальном кабинете. Очевидно, стоя под дверьми своего кредитора, Зеленский осознает, что американский военный маятник качнулся в противоположную от Украины сторону. Буквально за пару часов поставки «Томагавков» из союзной темы превратились в предмет торга. Примечательно, что инициатива проведения саммита в венгерской столице, по информации Кремля, исходила от США. Это указывает на заинтересованность Трампа в личных контактах с российским лидером, возможно, с целью очередной демонстрации собственной способности решать сложные международные проблемы. Вспомним мирный план главы Белого дома по урегулированию ситуации в секторе Газа, на основе которого лидеры США, Египта, Катара и Турции на саммите в Шарм-эль-Шейхе подписали соглашение о прекращении огня.