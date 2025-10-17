В Австралии запретят детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Австралия станет первой страной в мире, в которой детям младше 16 лет запретят пользоваться соцсетями. Соответствующий закон вступает в силу 10 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого времени правительство будет помогать родителям готовить детей к цифровой диете. В рамках закона социальным сетям грозят огромные штрафы (до 30 миллионов долларов), если они не смогут предотвратить регистрацию несовершеннолетних пользователей.

У реформы уже появились противники. Более 140 ученых подписали открытое письмо, предупреждая о негативных последствиях запрета. Они опасаются, что ограничение доступа к соцсетям может навредить социализации и развитию детей.