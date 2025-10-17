Прямой эфир

В Австралии запретят детям до 16 лет пользоваться соцсетями

17 октября 2025 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Австралия станет первой страной в мире, в которой детям младше 16 лет запретят пользоваться соцсетями. Соответствующий закон вступает в силу 10 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До этого времени правительство будет помогать родителям готовить детей к цифровой диете. В рамках закона социальным сетям грозят огромные штрафы (до 30 миллионов долларов), если они не смогут предотвратить регистрацию несовершеннолетних пользователей. 

У реформы уже появились противники. Более 140 ученых подписали открытое письмо, предупреждая о негативных последствиях запрета. Они опасаются, что ограничение доступа к соцсетям может навредить социализации и развитию детей.

# социальные сети # Интернет # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Госпитализирована прямо во время съемок. Барановская перенесла две операции
17 октября 2025 14:31

Госпитализирована прямо во время съемок. Барановская перенесла две операции

Опрос: 80% поляков недовольны сотрудничеством президента и правительства
17 октября 2025 13:46

Опрос: 80% поляков недовольны сотрудничеством президента и правительства

МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН осудить атаку Киева на журналистов
17 октября 2025 13:44

МИД РФ потребовал от ЮНЕСКО, ОБСЕ и ООН осудить атаку Киева на журналистов