В Литве стартовали масштабные учения при участии Польши, США и Литвы

На полигоне в литовском Пабраде, который расположен вблизи границы с Беларусью, стартовали масштабные международные учения «Сильный грифон», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах принимают участие около 3 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники из Литвы, Польши и США. Продлятся они две недели. В ближайшие три дня ожидается активное движение военной техники по дорогам Вильнюсского района, а также по трассе Вильнюс – Каунас – Клайпеда. Особое внимание будет уделено процессам планирования и проведению оборонительных операций.