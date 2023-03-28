В Польшу вернулись 90-е. Страну захлестнула волна взломов и грабежей

Новости Польши. В Польшу вернулись 90-е – с такими заголовками выходят материалы в местных СМИ, которые обеспокоены ростом количества краж в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщают издания, Польшу захлестнула волна взломов и грабежей. Жители все чаще замечают метки на дверях и лестничных площадках. Так злоумышленники маркируют привлекательные для них места. Напомним, в 2023 году службу в Польше оставили более 6 тысяч полицейских, на работу при этом устроились всего 700 человек.