Трамп как тренд: останется ли мир прежним после смены хозяина Белого дома

Новости США. Победа Трампа на выборах в США заставляет задуматься. Не только потому, что неоднозначная личность нового Президента Соединенных Штатов практически рассоединила, расколола американскую нацию на два лагеря.

Самое интересное – в другом. 9 из 10 СМИ, 9 из 10 экспертов предрекали ему поражение. Теперь с ними все ясно. Уверенность в фиаско миллиардера-шоумена была настолько велика, что многие очень высокопоставленные лица на Западе, вплоть до первых лиц, делали устно и писали в интернетах очень не дипломатичные высказывания о возможном президентстве и способностях Трампа в целом.

На этой неделе некоторым из них пришлось даже подчистить историю сообщений в социальных сетях. Что же... из истории с Трампом, ясно, что к президенту-женщине американцы явно не готовы. О чем, кстати, говорил Александр Лукашенко год назад на белорусских президентских выборах, общаясь с журналистами на избирательном участке. Наш следующий материал – о новом Президенте США, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Избирательная партия в США разыграна. В дамках – республиканский слон. Главное чтобы в Белом доме он не вел себя как в посудной лавке – опасаются эксперты от демократов. Внутри страны грядут заметные изменения.

Дональд Трамп, избранный Президент США:

Пришла пора Америке залечивать раны раскола и сплотиться. Работая вместе, мы начнем выполнять задачу по возрождению нашей нации, обновлению американской мечты. Хочу сказать мировому сообществу: хотя мы будем ставить интересы Америки во главу угла, мы будем справедливо относиться ко всем, ко всем людям и ко всем странам. Будем искать точки соприкосновения, а не враждебность, партнерство, а не конфликт.

За последний год в Беларусь из Атлантики подул ветер теплых перемен. На переговоры к нам приезжали и американские конгрессмены, и видные бизнесмены из-за океана. В отличие от других стран Европы трампофобии в Беларуси не было. Поэтому есть реальные предпосылки более дружелюбно зазвучать голосу Америки.

Григорий Иоффе, политолог (США):

Это сенсационно от начала до конца. Трамп победил на харизме, на своем пренебрежении политкорректностью, на умении говорить языком неотесанного народа. То, что ему вменяли в вину, он на этом победил. Многие люди зажглись: вот человек, который для нас что-то сделает.

Первые леди оформляют Белый дом в тона своего стиля. Не исключено, что в спальнях и комнатах для переговоров президентских апартаментов появятся и славянские мотивы. Молодая супруга Трампа родом из Балкан. А сам вновь избранный глава Белого дома – в своих предвыборных речах вместо камней в огород Кремля забрасывал удочку о переговорах с Путиным. Александр Лукашенко еще за два месяца до итогов выборов в США, верно спрогнозировал их результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Общество Соединенных Штатов Америки еще не готово избрать женщину. Даже Клинтон, такую опытную. Дональд Трамп имеет очень сильные позиции сейчас, и, мне кажется, исходя опять же из динамики президентской гонки в США, он может стать Президентом.

Кстати у Александра Лукашенко и Дональда Трампа схожесть фигур. А политический вес зиждется на поддержке обычного народа. Да и президентами белорусский и американский лидеры стали вопреки прогнозам социологических оракулов и политического истеблишмента во время избирательных компаний.

Павел Потапейко, политолог:

Это более позитивное развитие событий и с точки зрения интересов Беларуси, и с точки зрения интересов в регионе, потому что та линия, которая велась предыдущей администрацией, уходящей, она еще у власти, не всегда была достаточно взвешенной и соответствовала даже интересам США.

Заявления и предвыборные обещания Трампа отражали кухонные разговоры среднего класса. Шоумен и миллиардер – единственный кто из верхних этажей небоскребов Уолл-Стрита услышал жителей одноэтажной Америки. Для американского ВВП шапкой Мономаха стала каска мирового жандарма. Работяги, фермеры да синие воротнички совсем не против, чтобы США тратили огромные деньги не на обмундирование морских пехотинцев, а на возможность безработным американцам облачиться в рабочие спецовки. 45-й Президент обещает решить их проблемы.

Всеволод Шимов, политолог:

Трамп делает акцент на внутренних делах и внутренних проблемах Америки. В связи с этим есть ожидание того, что Америка сосредоточится на своих внутренних проблемах и ее не всегда дружественное и приятное присутствие в международной политике сократиться.

Амплитуда политический колебаний на Капитолийском холме всегда достигает экономических столиц планеты. После неожиданной победы Трампа курс доллара пошел вниз, но сейчас кривая выровнялась и в финансовой системе мира штиль. Эксперты подчеркивают: денежно-кредитная политика республиканцев и демократов несильно разнится, поэтому и не стоит ждать разворота на 180 градусов. А значит, новое лицо Белого дома никак заметно не повлияет на табло белорусских обменников.

По законам самой старейшей демократии Дональду Трампу можно готовить чемоданы к переезду в Белый дом, но еще нельзя взять в свои руки «черный» чемоданчик. Полноправным хозяином Овального кабинета он станет спустя два месяца и после утверждения его полномочий сенатом. К 20 января 2017 года медийному шоумену и самому великовозрастному миллиардеру в истории президентства США предстоит привыкнуть к роли каменщика американской мечты. В ближайшие четыре года возвести прогнозируемую им стену с Мексикой и навести обещанные финансовые мосты со всем миром.