Год после трагедии: минутой молчания и траурными мероприятиями Франция вспоминает жертв парижских терактов

Новости Франции. Мир скорбит. Ровно год назад серия кровавых терактов в Париже унесла жизни 130 человек.

Во Франции проходят траурные мероприятия. В каждом из мест, где прогремели взрывы, открыты мемориальные доски с именами жертв. Одна из них появилась на здании концертного зала «Батаклан».

Там накануне состоялся первый после теракта концерт, в котором выступил известный британский певец Стинг. Он отказался от гонорара, а все вырученные средства от концерта будут перечислены пострадавшим и семьям погибших.

Минутой молчания память о жертвах теракта почтили футболисты и тысячи зрителей на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа – именно здесь подорвали себя три смертника.

Ну, а вечером французы выставят у своих окон зажженные свечи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.