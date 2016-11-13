Клинтон обвиняет в своем поражении ФБР, а Трамп уверен, что победил благодаря соцсетям

Новости США. В США не утихают поствыборные волнения. Хиллари Клинтон обвинила в своем поражении директора ФБР. Она считает, что именно вопрос о ее служебной переписке на посту Госсекретаря США стал поворотным моментом в президентской гонке.

Несмотря на то, что за два дня до голосования следствие было прекращено, политический ущерб уже был нанесен.

А вот Дональд Трамп говорит, что победить ему помогли социальные сети. Избранный президент назвал их «прекрасной и актуальной для нашего времени формой общения». Однако заявил, что пока не решил, будет ли он продолжать вести свой Twitter на посту главы государства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.