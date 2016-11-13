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Московские аэропорты из-за непогоды отменили сотни рейсов

13 ноября 2016 11:15
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Новости России. Непогода все еще бушует на востоке европейского континента. Из-за сильных снегопадов и ледяного дождя московские аэропорты вынуждены были отменить сотни авиарейсов. 13 ноября утром в Национальный аэропорт Минск лайнеры из России прибывали с большим опозданием.

Такая непростая ситуация держит в напряжении не только авиаторов, но и транспортников, и коммунальные службы уже на протяжении нескольких дней. К середине дня погода улучшилась. Однако прогнозы синоптиков пока неутешительные.

Снег, гололедица и утренний туман в ближайшие сутки ожидаются и в Беларуси. Температура воздуха местами опустится до минус 13 градусов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Авиасообщение

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