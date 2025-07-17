Рейтинг неодобрения политики Трампа достиг рекордно высокого уровня

Об этом говорят данные последнего соцопроса, проведенного американской исследовательской компанией. Как выяснилось, работой главы Белого дома недовольны более половины, а именно 55 % американцев. Это самый плохой показатель за весь его второй срок. 44 % из опрошенных признались, что их раздражает непостоянство и нечестность Трампа.