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Рейтинг неодобрения политики Трампа достиг рекордно высокого уровня

17 июля 2025 06:33
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Рейтинг неодобрения политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг неодобрения политики Трампа достиг рекордно высокого уровня-2

Об этом говорят данные последнего соцопроса, проведенного американской исследовательской компанией. Как выяснилось, работой главы Белого дома недовольны более половины, а именно 55 % американцев. Это самый плохой показатель за весь его второй срок. 44 % из опрошенных признались, что их раздражает непостоянство и нечестность Трампа.

# Международная политика

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