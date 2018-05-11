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Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня

11 мая 2018 07:04
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Новости мира. О событиях из-за рубежа. Дональд Трамп назвал точную дату и место переговоров с Ким Чен Ыном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня-1

Столь ожидаемая в мировом сообществе встреча американского и северокорейского лидеров состоится в Сингапуре 12 июня.

Трамп анонсировал встречу с Ким Чен Ыном 12 июня-4

Сообщается, что важным моментов в преддверии саммита стало освобождение из исправительного лагеря КНДР троих американских граждан. Бывшие заключенные вернулись на родину вместе с госсекретарем США Майком Помпео, который на этой неделе летал в Северную Корею на встречу с Ким Чен Ыном. Вернувшихся домой сограждан лично встретил президент Трамп.

# Международная политика # Дональд Трамп # Ким Чен Ын # Фотофакт

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