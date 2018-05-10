Приплывший из Украины мусор перегородил реку в Словакии

Новости Словакии. Огромная мусорная пробка перегородила реку в Словакии. Затор из различных отходов, достигающий 200 метров, был обнаружен в устье Бодрога. По словам экологов, подобного не было уже около 30 лет.

Бодрог – приток Латорицы. Эта река берёт начало в Закарпатье и протекает через Словакию и Венгрию. Специалисты предполагают, что мусор приплыл с территории Украины.