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Приплывший из Украины мусор перегородил реку в Словакии

10 мая 2018 18:42
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Новости Словакии. Огромная мусорная пробка перегородила реку в Словакии. Затор из различных отходов, достигающий 200 метров, был обнаружен в устье Бодрога. По словам экологов, подобного не было уже около 30 лет.

Приплывший из Украины мусор перегородил реку в Словакии -1

Бодрог – приток Латорицы. Эта река берёт начало в Закарпатье и протекает через Словакию и Венгрию. Специалисты предполагают, что мусор приплыл с территории Украины.

Приплывший из Украины мусор перегородил реку в Словакии -4

Его количество продолжает увеличиваться с каждым днём. Если в ближайшее время уровень воды поднимется, мусорный завал будет грозить уже Венгрии.

# Загрязнение воды # Фотофакт

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