Новости Испании. В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующие поправки в закон уже приняли в региональном парламенте. В соответствии с нововведением путешественники смогут снять комнату или квартиру только на первом и втором этажах зданий. Владельцев, сдающих жильё, обяжут получить лицензию, после чего апартаментам будет присвоен индивидуальный номер. Нарушителям будет грозить внушительный штраф.
Таким образом власти Испании борются с неплательщиками налогов, а также массовым туризмом. Только за первый квартал 2018 года страну посетили почти 14 миллионов иностранных граждан.