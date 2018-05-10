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В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов

10 мая 2018 18:28
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Новости Испании. В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов-1

Соответствующие поправки в закон уже приняли в региональном парламенте. В соответствии с нововведением путешественники смогут снять комнату или квартиру только на первом и втором этажах зданий. Владельцев, сдающих жильё, обяжут получить лицензию, после чего апартаментам будет присвоен индивидуальный номер. Нарушителям будет грозить внушительный штраф.

В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов-4

Таким образом власти Испании борются с неплательщиками налогов, а также массовым туризмом. Только за первый квартал 2018 года страну посетили почти 14 миллионов иностранных граждан.

# Туризм # Фотофакт

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