В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов

Новости Испании. В Валенсии вводят ограничения на аренду жилья для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие поправки в закон уже приняли в региональном парламенте. В соответствии с нововведением путешественники смогут снять комнату или квартиру только на первом и втором этажах зданий. Владельцев, сдающих жильё, обяжут получить лицензию, после чего апартаментам будет присвоен индивидуальный номер. Нарушителям будет грозить внушительный штраф.