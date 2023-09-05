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Традиционный фестиваль музыки проходит в Сан-Паулу. Ожидается, что приедут полмиллиона человек

05 сентября 2023 12:20
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Новости Бразилии. Сан-Паулу встречает любителей музыки. Тысячи фанатов приехали в бразильский город на ежегодный фестиваль, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественное открытие уже состоялось, но впереди еще несколько дней, посвященных этому виду искусства.

Традиционный фестиваль музыки проходит в Сан-Паулу. Ожидается, что приедут полмиллиона человек-1

Сразу на нескольких музыкальных площадках выступают главные творческие коллективы страны и не только. Количество и зрителей, и участников из-за рубежа исчисляется тысячами.

Традиционный фестиваль музыки проходит в Сан-Паулу. Ожидается, что приедут полмиллиона человек-4

Дандара Силва, участник фестиваля:
У меня большие ожидания. Сан-Паулу не зря называют музыкальной столицей Бразилии. Неважно, как называется фестиваль. Он по-прежнему проходит в моем городе. Это главное, и ставки очень высоки.

Традиционный фестиваль музыки проходит в Сан-Паулу. Ожидается, что приедут полмиллиона человек-7

Уместить столько ценителей хорошей музыки можно разве что на ипподроме. Именно там и появились музыкальные площадки, веселье на которых продлится до 10 сентября. Ожидается, что за время проведения фестиваля его посетят полмиллиона человек.

# Фестиваль # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

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