В Италии начали чипировать сыр. И вот почему

Новости Италии. В Италии начали чипировать сыр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные производители намерены защитить своих покупателей от подделок. Для этого на готовый продукт наносят специальные съедобные микрочипы.

В последнее время на мировом рынке стало много мошенников. И решить эту проблему может уникальный цифровой код. Он содержит в себе данные о месте и времени производства.

Риккардо Дезерти, генеральный менеджер компании-производителя:

Мы используем промышленную технологию для вставки этого чипа. Он меньше даже крупинки соли. Планируем и дальше улучшать возможности контроля. Это также касается веса продукта.