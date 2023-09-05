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В Италии начали чипировать сыр. И вот почему

05 сентября 2023 12:19
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Новости Италии. В Италии начали чипировать сыр, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Местные производители намерены защитить своих покупателей от подделок. Для этого на готовый продукт наносят специальные съедобные микрочипы.

В Италии начали чипировать сыр. И вот почему-1

В последнее время на мировом рынке стало много мошенников. И решить эту проблему может уникальный цифровой код. Он содержит в себе данные о месте и времени производства.

В Италии начали чипировать сыр. И вот почему-4

Риккардо Дезерти, генеральный менеджер компании-производителя:
Мы используем промышленную технологию для вставки этого чипа. Он меньше даже крупинки соли. Планируем и дальше улучшать возможности контроля. Это также касается веса продукта.

В Италии начали чипировать сыр. И вот почему-7

Производство сыра – крайне трудоемкий процесс. На изготовление отдельных сортов уходит несколько лет. 12 месяцев сыр буквально вызревает в горной местности, а после тестируется экспертами.

# Еда # Марина Кишкурно # Новости Италии # Фотофакт

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