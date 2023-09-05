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Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Резникова

05 сентября 2023 12:00
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Верховная Рада Украины провела процедуру голосования по вопросу об освобождении от должности министра обороны Алексея Резникова. Об указанном сообщил депутат Ярослав Железняк, передает ТАСС. За это постановление отдали голоса 327 депутатов, против – 4. 

Согласно заявлению Железняка, голосование по выдвижению нового министра обороны будет проведено в среду. О решении заменить Резникова на Рустема Умерова, возглавляющего в настоящее время Фонд государственного имущества, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Теперь Зеленский должен внести кандидатуру нового министра на утверждение Рады.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Алексей Резников # Рустем Умеров

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