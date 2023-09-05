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Десятки компаний показали свои разработки на международной ярмарке услуг в Китае

05 сентября 2023 12:18
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Новости Китая. Международная ярмарка услуг проходит в Китае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки компаний представили свои разработки, которые можно поделить на девять тематических блоков.

Десятки компаний показали свои разработки на международной ярмарке услуг в Китае-1

Так, в рамках выставки зрители могут познакомиться с услугами в сфере телекоммуникации и информации, финансов, туризма. Отдельное внимание на ярмарке уделили развитию образования, здравоохранения и бизнеса. Популярностью также пользовались спортивные, строительные и экологичные разработки.

Десятки компаний показали свои разработки на международной ярмарке услуг в Китае-4

Сакарн Саенсопа, участник ярмарки:
Это не только торговая площадка. Здесь мы также организовали семинары, чтобы поделиться своими идеями. Важно наметить пути сотрудничества, что есть у нас и чем мы можем поделиться.

Десятки компаний показали свои разработки на международной ярмарке услуг в Китае-7

С момента первого проведения данной ярмарки прошло уже больше 10 лет. Она стала важной платформой Китая для сотрудничества и внедрения инноваций. Ежегодно в мероприятиях участвуют свыше 80 стран и международных организаций.

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Китая # Фотофакт

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