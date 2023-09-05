Десятки компаний показали свои разработки на международной ярмарке услуг в Китае

Новости Китая. Международная ярмарка услуг проходит в Китае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки компаний представили свои разработки, которые можно поделить на девять тематических блоков.

Так, в рамках выставки зрители могут познакомиться с услугами в сфере телекоммуникации и информации, финансов, туризма. Отдельное внимание на ярмарке уделили развитию образования, здравоохранения и бизнеса. Популярностью также пользовались спортивные, строительные и экологичные разработки.

Сакарн Саенсопа, участник ярмарки:

Это не только торговая площадка. Здесь мы также организовали семинары, чтобы поделиться своими идеями. Важно наметить пути сотрудничества, что есть у нас и чем мы можем поделиться.