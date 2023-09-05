Десятки компаний показали свои разработки на международной ярмарке услуг в Китае

Новости Китая. Международная ярмарка услуг проходит в Китае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки компаний представили свои разработки, которые можно поделить на девять тематических блоков.
Новости Китая. Международная ярмарка услуг проходит в Китае, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки компаний представили свои разработки, которые можно поделить на девять тематических блоков.
Так, в рамках выставки зрители могут познакомиться с услугами в сфере телекоммуникации и информации, финансов, туризма. Отдельное внимание на ярмарке уделили развитию образования, здравоохранения и бизнеса. Популярностью также пользовались спортивные, строительные и экологичные разработки.
Сакарн Саенсопа, участник ярмарки:
Это не только торговая площадка. Здесь мы также организовали семинары, чтобы поделиться своими идеями. Важно наметить пути сотрудничества, что есть у нас и чем мы можем поделиться.
С момента первого проведения данной ярмарки прошло уже больше 10 лет. Она стала важной платформой Китая для сотрудничества и внедрения инноваций. Ежегодно в мероприятиях участвуют свыше 80 стран и международных организаций.