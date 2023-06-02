Медведев не верит Apple о несотрудничестве со спецслужбами США

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев не верит утверждениям компании Apple, которая отрицает использование iPhone в интересах американских спецслужб, пишет РИА Новости.

Он считает, что это не соответствует действительности и пользователи Samsung с операционной системой Android также должны это учитывать. Медведев добавил, что когда любая технологическая компания, включая самую крупную, заявляет, что отказывается сотрудничать с национальными разведывательными службами из-за идеологических соображений, это может означать только две вещи: либо они лживы, либо они планируют закрыться.

Он подчеркнул, что владельцы любых смартфонов, будь то iPhone с операционной системой iOS, закрытой для пользователей, или Samsung с операционной системой Android, открытой для сторонних приложений, должны иметь это в виду. Медведев процитировал известную фразу из сериала, сказанную Мюллером: «В наше время нельзя никому верить, даже себе».

Ранее ФСБ сообщила, что благодаря действиями ведомства, обнаружена слежка более чем за 1000 Iphone москвичей, включая дипломатов РФ.