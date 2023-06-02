Блинкен: США не стремятся свергнуть власть в России

Америка не является врагом для Российской Федерации и никогда не ставила цель свергнуть власть в этом государстве. Такое заявление сделал госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

Он отметил, что россияне должны сами принимать решения о своем будущем. Блинкен обратился к народу России, заявив, что США не являются их врагом. По его словам, после мирного окончания холодной войны в Америке надеялись, что у РФ открытое будущее к интеграции с миром. Свыше тридцати лет Штаты стремились наладить стабильные взаимоотношения с Москвой, так как верили, что процветающая Россия – это благо для всего мира.

Ранее Блинкен высказался о том, что украинский конфликт усилил возможности США реагировать на потенциальные угрозы со стороны Китая. Он также отметил, что конфликт в Украине не отвлек Америку от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.