The Guardian: Лондон разрешил Украине бить Storm Shadow по РФ

По сообщениям из источников в британском правительстве, Соединенное Королевство разрешило Украине применять ракеты Storm Shadow для удара по России. Об этом пишет РИА Новости.

Однако официального заявления в ближайшем времени не планируется.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что он получил разрешение от Великобритании на применение этих ракет, хотя Министерство обороны Великобритании это опровергло.



The Telegraph также предполагает, что Байден может отменить запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России, так как эти ракеты соответствуют американским системам. Байден также подтвердил, что США изучают возможность разрешения Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по России.