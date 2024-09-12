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The Guardian: Лондон разрешил Украине бить Storm Shadow по РФ

12 сентября 2024 10:42
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По сообщениям из источников в британском правительстве, Соединенное Королевство разрешило Украине применять ракеты Storm Shadow для удара по России. Об этом пишет РИА Новости.

Однако официального заявления в ближайшем времени не планируется.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский утверждал, что он получил разрешение от Великобритании на применение этих ракет, хотя Министерство обороны Великобритании это опровергло.

The Telegraph также предполагает, что Байден может отменить запрет на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России, так как эти ракеты соответствуют американским системам. Байден также подтвердил, что США изучают возможность разрешения Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для ударов по России.

# Джо Байден # Международная политика # Кир Стармер # Оружие и боеприпасы

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