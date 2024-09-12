Вместо американских РСЗО Польша закупит южнокорейские

В Польше закончились деньги на военные нужды, хотя на эту сферу Варшава никогда не скупилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польское правительство отказалось от идеи получить почти 500 установок «Хаймарс», о приобретении которых ранее договорилось с США. Каждая из них стоит порядка 5 миллионов долларов. К ним необходимы также значительные запасы ракет, что тоже повлечет за собой дополнительные расходы. Польша регулярно экономит на людях, чтобы содержать в том числе многочисленную армию страны, но теперь решила сэкономить и на безопасности. Вместо американских РСЗО будут закупать южнокорейские.

В США такое решение Варшавы пока не прокомментировали. Возможно, реакция последует уже сегодня. В Польшу прибыл госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.