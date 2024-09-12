Из Литвы хотят сделать один большой завод по выпуску боеприпасов. Причем с такой инициативой выступил сам Вильнюс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Собственных ресурсов у него не хватает, поэтому помочь снова призвали США. Военно-промышленный комплекс этой страны растет из-за продолжающихся конфликтов в мире. Так, Литва намерена договориться с американской компанией о создании у себя производства 30-миллиметровых снарядов. А после модернизации предприятие сможет выпускать еще и другие виды боеприпасов. Вильнюс неоднократно заявлял об угрозах с Востока, но, судя по действиям Литвы, готовится она не к защите. Несколько месяцев назад страна передала сельхозземли под завод немецкого оборонного гиганта.