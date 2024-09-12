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Протесты в Аргентине завершились столкновениями активистов и полиции

12 сентября 2024 08:21
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Столица Аргентины превратилась в поле битвы. Акция протеста в Буэнос-Айресе завершилась жесткими столкновениями демонстрантов и правоохранителей. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Аргентине завершились столкновениями активистов и полиции-2

Поводом для недовольства местных жителей стала реформа, которая предполагала повешение пенсий, но президент Аргентины ее не поддержал, напротив, наложил на законопроект вето. Люди возмущены таким решением. Высказать свое отношение к этому они решили на улицах. Центральным местом демонстрации стала площадь у здания конгресса. Там развернулась настоящая битва.

Протесты в Аргентине завершились столкновениями активистов и полиции-4

На акции протеста вышли люди не только пенсионного или предпенсионного возраста. Среди демонстрантов немало и молодежи. Солидарность проявили граждане всех возрастов. В руках у митингующих можно увидеть растяжки «Мы с пенсионерами» и плакаты «Защитим наших бабушек». Несколько часов из-за акции в центре было перекрыто движение. Разгон демонстрантов завершился только к полуночи.

# Акции протеста

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