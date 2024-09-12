Протесты в Аргентине завершились столкновениями активистов и полиции

Столица Аргентины превратилась в поле битвы. Акция протеста в Буэнос-Айресе завершилась жесткими столкновениями демонстрантов и правоохранителей. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столица Аргентины превратилась в поле битвы. Акция протеста в Буэнос-Айресе завершилась жесткими столкновениями демонстрантов и правоохранителей. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для недовольства местных жителей стала реформа, которая предполагала повешение пенсий, но президент Аргентины ее не поддержал, напротив, наложил на законопроект вето. Люди возмущены таким решением. Высказать свое отношение к этому они решили на улицах. Центральным местом демонстрации стала площадь у здания конгресса. Там развернулась настоящая битва.
На акции протеста вышли люди не только пенсионного или предпенсионного возраста. Среди демонстрантов немало и молодежи. Солидарность проявили граждане всех возрастов. В руках у митингующих можно увидеть растяжки «Мы с пенсионерами» и плакаты «Защитим наших бабушек». Несколько часов из-за акции в центре было перекрыто движение. Разгон демонстрантов завершился только к полуночи.