Протесты в Аргентине завершились столкновениями активистов и полиции

Столица Аргентины превратилась в поле битвы. Акция протеста в Буэнос-Айресе завершилась жесткими столкновениями демонстрантов и правоохранителей. В ход пошли резиновые пули и слезоточивый газ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для недовольства местных жителей стала реформа, которая предполагала повешение пенсий, но президент Аргентины ее не поддержал, напротив, наложил на законопроект вето. Люди возмущены таким решением. Высказать свое отношение к этому они решили на улицах. Центральным местом демонстрации стала площадь у здания конгресса. Там развернулась настоящая битва.