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Теракт в Кабуле. Франция пообещала защиту афганцам, а США готовит удары по «Исламскому государству»

27 августа 2021 07:53
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Новости Афганистана. Число жертв теракта в Кабуле выросло до 103 человек. Среди них 13 американских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Теракт в Кабуле. Франция пообещала защиту афганцам, а США готовит удары по «Исламскому государству»-1

26 августа там прогремели несколько взрывов, устроенных террористами-смертниками. После этого началась перестрелка. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство». И это не было неожиданностью: талибы ранее заявили, что предупреждали НАТО об угрозе атаки. 

Теракт в Кабуле. Франция пообещала защиту афганцам, а США готовит удары по «Исламскому государству»-4

Взрывы в аэропорту Кабула вызвали гневную реакцию международного сообщества. Канцлер Германии назвала это гнусным нападением, глава Франции пообещал защиту афганцам. Глава Еврокомиссии назвала атаку «трусливой и бесчеловечной». Захватившие в Афганистане власть талибы также осудили теракт. Они пообещали поймать и строго наказать злоумышленников. 

Теракт в Кабуле. Франция пообещала защиту афганцам, а США готовит удары по «Исламскому государству»-7

Британия и США заявили, что продолжат эвакуацию людей, несмотря на жестокие теракты. Глава Белого дома сообщил, что берет на себя ответственность за гибель американских солдат и приказал военным готовить удары по лидерам и объектам «Исламского государства». 

# Теракт # Ангела Меркель # Эммануэль Макрон # Урсула фон дер Ляйен # Джо Байден # Фотофакт

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