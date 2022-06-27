Теперь поляки экономят буквально на всём. Крупная газета опубликовала результаты опроса граждан

Новости Польши. Сложная экономическая ситуация, высокая инфляция, растущие кредитные платежи и повышение цен в магазинах заставили поляков потуже затянуть пояса. Об этом говорят результаты опроса, проведенного специально для крупной польской газеты «Речь Посполита», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно исследованию, жители страны стали активно пересматривать статьи семейных расходов. И, как выяснилось, в сторону сокращения. В черном списке 38,5 % поляков оказались культура и развлечения. Экономить деньги люди стали и на топливе. Почти 50 % заявили, что отныне ездят на своих машинах гораздо меньше.

К границе отчаянья, согласно опросу, уже приблизились более 30 % поляков. Ситуация вынудила их экономить даже на еде. Почти все участники опроса уверены, что совсем скоро придет время, когда заработная плата не выдержит гонки с ценами. Единственный пункт, в котором единодушно сошлись все опрошенные, – вряд ли правительство сможет исправить ситуацию.

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