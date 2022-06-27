Более 80% американцев недовольны положением дел в стране

Новости США. Экономический и политический кризис в США. Более 80 % граждан недовольны положением дел в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели местные СМИ. Согласно исследованию, большая часть американцев считает, что на теперь дела в их стране идут плохо. В первую очередь тревожат экономические проблемы: высокая инфляция и рост цен буквально на все. Кроме того, людей беспокоит неспокойная политическая ситуация внутри страны и в мире.