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Более 80% американцев недовольны положением дел в стране

27 июня 2022 12:26
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Новости США. Экономический и политический кризис в США. Более 80 % граждан недовольны положением дел в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 80% американцев недовольны положением дел в стране-1

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели местные СМИ. Согласно исследованию, большая часть американцев считает, что на теперь дела в их стране идут плохо. В первую очередь тревожат экономические проблемы: высокая инфляция и рост цен буквально на все. Кроме того, людей беспокоит неспокойная политическая ситуация внутри страны и в мире.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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