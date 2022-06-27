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«Я сыт по горло этим бизнесом». Испанцы недовольны политикой НАТО

27 июня 2022 12:08
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Новости Испании. В Испании начались массовые протесты в преддверии саммита НАТО. Тысячи людей прошли маршем по Мадриду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я сыт по горло этим бизнесом». Испанцы недовольны политикой НАТО-1

По мнению демонстрантов, увеличение расходов на оборону, к которому призывает Альянс, представляет угрозу для всего мира. Вместо этого властям необходимо обратить внимание на другие вопросы. Например, в стране немало проблем в медицине – не хватает скорых, переполнены больницы, у которых недостаточно финансовых средств.

«Я сыт по горло этим бизнесом». Испанцы недовольны политикой НАТО-4

Хуан Мануэль Фернандес, житель Мадрида:
Саммит кажется мне встречей худших в мире для худших в мире, чтобы потратить больше денег на вооружение.

«Я сыт по горло этим бизнесом». Испанцы недовольны политикой НАТО-7

Конча Ойос, жительниц Мадрида:
Я сыт по горло этим бизнесом с оружием и убийством людей. Решение, которое они предлагают, это больше оружия и войн, и мы всегда за это платим. Итак, никакого НАТО, никаких баз, пусть американцы уходят и оставляют нас в одиночестве без войн и оружия.

Массовые протесты против НАТО прошли также в Канаде. Подробнее здесь.

«Я сыт по горло этим бизнесом». Испанцы недовольны политикой НАТО-10

Уже через несколько дней в Мадриде пройдет саммит НАТО. На нем среди прочего рассмотрят заявки Швеции и Финляндии на членство в Альянсе. Не останется без внимания и конфликт в Украине. Не исключено, что в Мадриде руководство НАТО может принять решение о крупнейшем военном развертывании в Европе со времен окончания холодной войны.

# НАТО # Новости Испании # Фотофакт

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