Во время корриды в Колумбии обрушилась трибуна. Есть погибшие

Новости Колумбии. В Колумбии во время корриды обрушилась трибуна. Четыре человека погибли, еще 320 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На видео, которые размещены в социальных сетях, видно, как часть трибуны опрокидывается вперед на ринг во время шоу с быками. Как сообщают местные власти, все медицинские учреждения региона приведены в состояние готовности. Машины скорой помощи также отправлены из близлежащих городов. На месте инцидента работают спасатели. На этом фоне количество пострадавших может увеличиться.