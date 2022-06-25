Стоимость газа в Германии уже выросла на 50%, а может подорожать ещё в 3 раза. Прогноз немецкого эксперта

Новости Германии. Цены на газ для потребителей в Германии вырастут в три раза. Об этом заявил глава Федерального сетевого агентства по электричеству, газу, телекоммуникациям страны Клаус Мюллер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако это приблизительно, возможен еще больший рост. Точных цифр, как признался чиновник, он не знает. Это будет зависеть от многих условий: от отопления зданий до типа постройки самих домов. Единственное, в чем он уверен точно, так это в том, что газ в обозримом будущем дешеветь не будет. С момента сокращения поставок из России стоимость голубого топлива уже выросла на 50 %. И, по прогнозам экспертов, это не предел.

Лена Мельницкая, СТВ:

Газовые компании, которые переживают тяжелые времена, хотят часть бремени высоких цен переложить на плечи конечных потребителей, то есть на простых немцев. Для людей, которые большую часть своего бюджета отдают на оплату коммунальных услуг, это станет катастрофой. Это понимают и в правительстве, поэтому воздерживаются от этого шага. Но это пока.

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