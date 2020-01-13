Тела 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Тегеране, вернут на родину

Новости мира. На минувшей неделе авикатастрофы в Тегеране унесла жизни 176 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Boeing был ошибочно сбит иранскими военными, которые приняли лайнер за вражескую ракету. Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы





Жертвами катастрофы стали граждане семи стран. Среди них – 11 украинцев. Из Киева в Тегеран направилась группа экспертов для участия в расследовании причин катастрофы. По заявлению Совета безопасности Украины все специалисты будут работать до конца. При необходимости направят дополнительные силы.