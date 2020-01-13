Тела 11 украинцев, погибших в авиакатастрофе в Тегеране, вернут на родину

Новости мира. На минувшей неделе авикатастрофы в Тегеране унесла жизни 176 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, Boeing был ошибочно сбит иранскими военными, которые приняли лайнер за вражескую ракету.
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Жертвами катастрофы стали граждане семи стран. Среди них – 11 украинцев. Из Киева в Тегеран направилась группа экспертов для участия в расследовании причин катастрофы. По заявлению Совета безопасности Украины все специалисты будут работать до конца. При необходимости направят дополнительные силы.
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В авикатастрофе погибли и 57 канадцев. Их память почтили в Торонто. На церемонии собрались около 2 тысяч человек. Они исполнили гимн страны и патриотическую песню Ирана.