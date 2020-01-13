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В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

13 января 2020 07:19
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Новости мира. МИД страны надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы-1

Тем временем, продолжается расследование авиакатастрофы. Накануне стало известно, что расшифровка чёрных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

«Пилот старался увести самолет от окружающих его домов»

В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы-4

Напомним, украинский пассажирский самолет разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 176 человек.

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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