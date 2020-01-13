В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

Новости мира. МИД страны надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Тем временем, продолжается расследование авиакатастрофы. Накануне стало известно, что расшифровка чёрных ящиков сбитого над Тегераном Boeing пройдет в Украине. Об этом сообщило французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. «Пилот старался увести самолет от окружающих его домов»