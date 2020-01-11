Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Новости мира. Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет по ошибке. Причиной произошедшего власти страны назвали «человеческий фактор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушное судно оказалось в непосредственной близости от одного из важных военных объектов, а по форме и высоте полета оно напоминало вражескую цель. Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing Президент Исламской республики заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.

Хасан Роухани, президент Ирана:

К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы. Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась. Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Продолжается расследование обстоятельств этой большой трагедии и непростительной ошибки. Черные ящики сбитого лайнера Тегеран передаст на расшифровку во Францию.