Хасан Роухани: как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы

Новости мира. Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет по ошибке. Причиной произошедшего власти страны назвали «человеческий фактор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Иран признал, что сбил украинский пассажирский самолет по ошибке. Причиной произошедшего власти страны назвали «человеческий фактор», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Воздушное судно оказалось в непосредственной близости от одного из важных военных объектов, а по форме и высоте полета оно напоминало вражескую цель.
Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
Президент Исламской республики заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной катастрофической ошибке и пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
Хасан Роухани, президент Ирана:
К сожалению, человеческий фактор и ошибочный пуск привели к большой катастрофе, вызывающей сожаление. Как президент Ирана я выражаю соболезнования семьям жертв этой горестной катастрофы. Необходимо принять меры для устранения недостатков систем обороны страны, чтобы подобная катастрофа больше никогда не повторилась.
Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, выпущенные из-за человеческой ошибки ракеты привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Продолжается расследование обстоятельств этой большой трагедии и непростительной ошибки.
Черные ящики сбитого лайнера Тегеран передаст на расшифровку во Францию.
Украина настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана. Кроме того, Киев ждет полного и открытого расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших и выплат компенсаций.
«Пилот старался увести самолет от окружающих его домов»
Напоминаем: украинский пассажирский Boeing разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.